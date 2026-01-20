Polarlichter schmücken den Himmel über Baden-Württemberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Grüne und rote Farbtöne haben am späten Montagabend den Himmel über Teilen Baden-Württembergs geschmückt. Gut zu sehen gewesen seien die Polarlichter in der Region Freiburg über 500 Meter, generell im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb, im Bereich Stuttgart und Hohenlohe, sagte Meteorologe Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

»Es gibt nicht tagtäglich Polarlichter in Deutschland«, erklärte er. »In der Ausprägung, wie in der letzten Nacht, war es ein seltenes Ereignis. Es war bis in die Alpen sichtbar.« Zwischen 22 Uhr und etwa 23.15 Uhr hätten viele Nutzer über die Warnwetter-App Polarlichter gemeldet. »Das war die Zeit, wo es deutschlandweit gut zu sehen war, bis auf die Regionen, die durch Nebel getrübt waren.« Allein für Baden-Württemberg habe es 200 solcher Meldungen gegeben.