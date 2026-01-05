Polare Meeresluft sorgt für Dauerfrost zum Wochenstart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zum Wochenauftakt bleibt das Winterwetter in Baden-Württemberg erhalten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt landesweit Dauerfrost an. Bei minus 6 Grad im Bergland und bis zu minus 1 Grad in tieferen Lagen bibbert der Südwesten weiter. Schuld an diesen Temperaturen sei polare Meeresluft. Gegen die kann auch Sonne am Nachmittag nichts ausrichten.

In der Nacht zum Dienstag ziehen von Nordwesten Wolken auf. Vereinzelt fällt Schnee und es kann glatt werden. Die Temperaturen liegen bei minus 8 bis minus 17 Grad.

Weiter eisig bis zur Wochenmitte

Am Dienstag überwiegen wieder die Wolken, die Sonne zeigt sich nur gelegentlich. Meist bleibt es niederschlagsfrei, vereinzelt sind Schneeflocken möglich. Es bleibt klirrend kalt mit Höchstwerten zwischen minus 6 Grad im Bergland und minus 1 Grad im Rheintal. Nachts sinken die Temperaturen erneut auf minus 7 bis minus 16 Grad.

Der Mittwoch startet vielerorts sonnig, nur in den Niederungen bleibt es anfangs trüb. Im Tagesverlauf ziehen von Westen wieder Wolkenfelder auf, es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte bewegen sich weiterhin im Dauerfrost. In der Nacht zum Donnerstag erwartet der DWD verbreitet leichten Schneefall.