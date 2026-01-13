Polanskis Lob für Nagelsmann: Nicht zu Unrecht Bundestrainer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Für Borussia Mönchengladbachs Cheftrainer Eugen Polanski ist die Rückkehr zur TSG Hoffenheim ein besonderes Erlebnis. Mit dem kommenden Gegner am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) hat Polanski nicht nur seine meisten Bundesligaspiele absolviert, dort hat ihn auch der damalige Chefcoach und heutige Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Spielführer der TSG befördert. »Das war eine Ehre für mich, dort Kapitän zu sein«, sagte Polanski vor der Partie in Sinsheim.

»Wir wussten, dass wir dem Mann folgen sollten. Die Art und Weise, wie er über Fußball gedacht hat, war immer top. Das sage ich, obwohl ich nicht immer bei ihm gespielt habe«, erzählte der Gladbacher Trainer, der auch heute noch einen Draht zu Nagelsmann hat.

Diese Erfahrung möchte Polanski auch gerne auf sein Team übertragen. »Darum erwarte ich auch, dass die Spieler dem Trainer folgen, auch die, die nicht in der ersten Elf stehen«, sagte der Coach. Dass Nagelsmann seinen Karriereweg gemacht hat, wundert Polanski nicht. »Er ist sicher nicht zu Unrecht Bundestrainer«, sagte Borussias Chefcoach.