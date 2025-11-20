Polanski-Debüt als Cheftrainer: Kleindienst-Comeback möglich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei seinem Debüt als Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach kann Eugen Polanski vielleicht schon auf seinen größten Hoffnungsträger zurückgreifen. Für die Partie beim 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr) ist ein Comeback von Kapitän und Torjäger Tim Kleindienst nicht ausgeschlossen.

»90 Minuten wird er nicht spielen. Aber es ist eine besondere Situation, weil er unser Kapitän ist. Wir werden uns kurz in die Augen schauen und dann sehen, ob Tim ein Kaderkandidat ist«, erklärte Polanski, der am Dienstag vom Interims- zum Chefcoach befördert wurde einen neuen Vertrag bis 2028 unterschrieb. Definitiv ausfallen wird Philipp Sander mit einem Muskelfaserriss.

Nach drei Pflichtspielsiegen in Serie fiebert Polanski dem ersten Auftritt in neuer Rolle entgegen. »Ich freue mich, dass ich diese Position jetzt innehabe. Das ist eine tolle Aufgabe, die ich jetzt vor mir habe. Ich bin maximal motiviert, eine erfolgreiche Zeit zu prägen«, sagte der 39-Jährige.

Mit einem Erfolg beim Tabellenletzten können sich die Gladbacher weiter vom unteren Tabellendrittel entfernen, doch Sportdirektor Rouven Schröder warnt vor der Aufgabe beim Schlusslicht. »Nach drei Pflichtspielsiegen ist das die schwerste Aufgabe, die du jetzt haben kannst«, befand Borussias Sportchef.