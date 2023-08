Aktuell Land

Poetry Slam im Dialekt mangels Bewerbern abgesagt

Keine Lust auf Dialekt oder ungünstiges Timing? Der Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe ist mit dem Versuch gescheitert, zum ersten Mal einen Poetry Slam in Mundart für junge Leute zu veranstalten. Der für den 2. September - also noch in den Sommerferien - geplante Wettbewerb müsse abgesagt werden, weil sich bis zum Anmeldeschluss zu wenige Teilnehmer gemeldet hätten, teilte das Regierungspräsidium am Mittwoch in Karlsruhe mit.