Platz unbespielbar: Eintracht gegen Hoffenheim abgesagt

Die Fußballfrauen von Eintracht Frankfurt haben eine längere Winterpause als gedacht. Die Bundesligapartie gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag musste aufgrund der Wetterverhältnisse abgesagt werden. Der Platz im Stadion am Brentanobad ist nicht bespielbar, teilte die Eintracht mit. Das entschied die Platzkommission nach einer Begehung des Rasens. Ein Nachholtermin für das Spiel soll in Kürze bekanntgegeben werden.

Aus dem gleichen Grund war bereits das Match am Samstag zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem VfL Wolfsburg abgesagt worden. Das Spielfeld im Jenaer Ernst-Abbé-Sportfeld war ebenfalls unbespielbar. Für die Eintracht geht es nun am 1. Februar bei RB Leipzig los. Hoffenheim empfängt am selben Tag den SV Werder Bremen.