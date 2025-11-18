Plachta und drei weitere Adler verlängern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Adler Mannheim haben die auslaufenden Verträge von Clubikone Matthias Plachta und drei weiteren Spielern verlängert. Neben dem 34 Jahre alten Stürmer werden auch Tom Kühnhackl, Maximilian Heim und Hayden Shaw über die Saison hinaus für den achtmaligen deutschen Eishockey-Meister auflaufen. »Wir sind froh und stolz darauf, dass sich alle vier sehr stark mit unserem Verein, der Stadt und unserer Philosophie identifizieren«, sagte Trainer und Manager Dallas Eakins in einer Mitteilung.

Plachta bestritt in seiner Karriere bereits mehr als 750 Pflichtspiele für die Adler. Der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von 2018 kommt auf die meisten Tore und meisten Vorlagen der Clubhistorie. In der laufenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL), in der die Mannheimer derzeit auf dem dritten Tabellenplatz liegen, sammelte er bislang 19 Scorerpunkte.