Pkw fährt gegen Scheune - Beifahrer tot

Bei einem Verkehrsunfall bei Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mensch gestorben. Ein Pkw sei gegen eine Scheune geprallt, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Bei dem Toten handele es sich um den Beifahrer, er sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Vermutlich habe der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge sei das Auto nahezu ungebremst in die Scheune gekracht.