Pilot stürzt mit Hängegleiter ab und verletzt sich schwer

Der Pilot eines Hängegleiters ist in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) in eine Gartenanlage abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 60-Jährige war von den Weinbergen oberhalb der Stadt gestartet, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst sei der Flug gut verlaufen. Im Tal vor dem Fluggelände kam es offenbar zu einem Strömungsabriss, wodurch der Drachenflieger instabil wurde. Der Pilot konnte die Lage zunächst ausgleichen, stürzte dann aber in der Gartenanlage ab.

Der Mann wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Strömungsabbruchs war zunächst unklar.