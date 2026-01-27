Picasso kehrt zurück – Lindau zeigt Meisterwerke im Cavazzen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Bodenseestadt Lindau will mit einer Pablo-Picasso-Ausstellung in diesem Jahr Zehntausende Kunstfreunde in das frisch sanierte Stadtmuseum locken. Die Schau »Picasso.Handmade« sei vom 2. Mai bis 1. November geöffnet, kündigte das Lindauer Kulturamt an. »Originale Meisterzeichnungen und Keramiken eröffnen einen neuen Blick auf das Werk des Jahrhundertgenies«, teilten die Veranstalter mit. Etwa 60 Werke sollen zu sehen sein.

Seit 15 Jahren präsentiert die Stadt Lindau erfolgreich Ausstellungen zu modernen Künstlern. »Mittlerweile haben rund eine Million Menschen die Sonderausstellungen der Stadt besucht«, berichtet das Kulturamt. Die erste Veranstaltung der Reihe war im Jahr 2011 ebenfalls Picasso gewidmet. Seitdem gab es Ausstellungen beispielsweise auch zu Andy Warhol, Marc Chagall, Joan Miró, Henri Matisse oder Emil Nolde.

Erstmals zwei große Kunstausstellungen in Lindau

Die Schau zu Picasso (1881-1973) wird nun erstmals wieder in dem historischen Lindauer Museum Cavazzen gezeigt, das jahrelang wegen Modernisierungsarbeiten geschlossen war und 2025 wiedereröffnet wurde. Die Stadt hatte rund 33 Millionen Euro in die Sanierung investiert. Das aus dem frühen 18. Jahrhundert stammende »Haus zum Cavazzen« gehört zu den bedeutendsten Baudenkmälern auf der Lindauer Insel.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt in dem Kunstmuseum, das während der Cavazzen-Bauarbeiten für die Jahresausstellungen genutzt wurde, das Kunstforum Hundertwasser eröffnet. Die nächsten Jahre werden dort verschiedene Ausstellungen mit Werken von Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) gezeigt. Diese zweite Schau der Reihe »Hundertwasser - Die Kunst der Vielfalt« soll am 28. März geöffnet werden und bis 10. Januar 2027 zu sehen sein. Dadurch können Lindau-Besucher in diesem Jahr erstmals zwei große Kunstausstellungen zeitgleich besuchen.