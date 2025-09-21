Pfoten statt Badelatschen – Hundeschwimmen im Freibad

Sechs Stunden lang konnten die Vierbeiner ins Wasser mit extra verringertem Chlorgehalt.

Menschen müssen draußen bleiben: Nach Abschluss der Freibadsaison haben Hunde im Panorama Bad in Freudenstadt geplanscht. Dafür wurde sogar extra der Chlorgehalt im Wasser gesenkt, wie die Veranstalter erklärten. Sechs Stunden lang konnten die Vierbeiner ins Wasser.

Das Panorama Bad hat das Hundeschwimmen zum siebten Mal angeboten. Auch andere Freibäder ermöglichen großen und kleinen Hunden gleichermaßen nach dem Ende der Saison einen Sprung ins kühle Nass.

Teilnehmen durften im Panorama Bad nur Tiere mit gültigem Impfausweis, einer aktuellen Hundemarke sowie einer Haftpflichtversicherung. Der Eintritt kostete einen – Euro für Herrchen, Frauchen und Gäste war er umsonst. Ihnen boten Ausstellerinnen und Ausstellern Informationen etwa zur Ernährung und Gesundheit sowie zu Training und Therapie von Hunden.