Pfoten statt Badelatschen – Hundeschwimmen im Freibad

Nur mit Impfpass und Hundemarke: Beim Hundeschwimmen in Freudenstadt toben Vierbeiner durchs Becken. Damit es ihnen gut geht, gibt es eine wichtige Änderung.

Hundeschwimmen im Panoramabad
Sechs Stunden lang konnten die Vierbeiner ins Wasser mit extra verringertem Chlorgehalt. Foto: Philipp von Ditfurth/DPA
Menschen müssen draußen bleiben: Nach Abschluss der Freibadsaison haben Hunde im Panorama Bad in Freudenstadt geplanscht. Dafür wurde sogar extra der Chlorgehalt im Wasser gesenkt, wie die Veranstalter erklärten. Sechs Stunden lang konnten die Vierbeiner ins Wasser.

Das Panorama Bad hat das Hundeschwimmen zum siebten Mal angeboten. Auch andere Freibäder ermöglichen großen und kleinen Hunden gleichermaßen nach dem Ende der Saison einen Sprung ins kühle Nass.

Hundeschwimmen im Panoramabad
Nach Abschluss der Freibadsaison haben Hunde im Panorama Bad in Freudenstadt geplanscht. Foto: Philipp von Ditfurth/DPA
Teilnehmen durften im Panorama Bad nur Tiere mit gültigem Impfausweis, einer aktuellen Hundemarke sowie einer Haftpflichtversicherung. Der Eintritt kostete einen – Euro für Herrchen, Frauchen und Gäste war er umsonst. Ihnen boten Ausstellerinnen und Ausstellern Informationen etwa zur Ernährung und Gesundheit sowie zu Training und Therapie von Hunden.

