Pferdestall gerät in Vollbrand - zwei Tiere tot

In Bergatreute (Kreis Ravensburg) ist ein Pferdestall in Vollbrand geraten. Zwei Pferde waren zunächst vermisst und dann tot aufgefunden worden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Großteil der im Stall untergebrachten Tiere sei auf eine Koppel gebracht worden, als der Brand bemerkt wurde, so die Polizei. Zeugen hatten Rauch bemerkt. Menschen sind laut Polizei nicht verletzt worden. Die Brandursache war zunächst unklar.

Der Schaden liege wohl im Bereich von mehreren Hunderttausend Euro. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Laut Polizei bestand wohl keine Gefahr, dass die Flammen auf andere Wohngebäude übergriffen.