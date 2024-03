Aktuell Land

Pferdesättel geschmuggelt: Mann muss 4500 Euro draufzahlen

Ein Mann hat zwei handgefertigte Pferdesättel und Reitgurte im Wert von 10.500 Euro von der Schweiz nach Deutschland schmuggeln wollen. Der Zoll in Konstanz brummte dem Mann jetzt Einfuhrabgaben und Strafsicherheitszahlungen in Höhe von insgesamt 4600 Euro auf, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heißt. Der 51-jährige Deutsche habe die Pferde-Utensilien in seinem Kofferraum vergangene Woche über die Grenze gebracht. Er habe keine Zolldokumente vorlegen können und angegeben, die Sättel per Post an Kunden in Deutschland versenden zu wollen.