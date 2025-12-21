Pfefferspray bei Schlägerei in Lokal versprüht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Laufe einer Schlägerei in einem Lokal in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat einer der Beteiligten Pfefferspray versprüht. Mehrere Gäste seien dadurch verletzt worden, teilte die Polizei mit. Außerdem wurde einem 23-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen, sodass er mit einer Platzwunde ins Krankenhaus kam. Nach den bisherigen Ermittlungen waren drei alkoholisierte Gäste mit dem 39-jährigen Wirt und einem Freund in Streit geraten, der dann eskalierte. Der Grund dafür ist bislang nicht bekannt.