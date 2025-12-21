Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Pfefferspray bei Schlägerei in Lokal versprüht

Drei Gäste eines Lokals geraten mit dem Wirt in einen Streit. Dann eskaliert die Auseinandersetzung. Am Ende versprüht einer der Beteiligten Pfefferspray und verletzt mehrere Gäste.

Polizei Baden-Württemberg
Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei in einem Lokal. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Im Laufe einer Schlägerei in einem Lokal in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat einer der Beteiligten Pfefferspray versprüht. Mehrere Gäste seien dadurch verletzt worden, teilte die Polizei mit. Außerdem wurde einem 23-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen, sodass er mit einer Platzwunde ins Krankenhaus kam. Nach den bisherigen Ermittlungen waren drei alkoholisierte Gäste mit dem 39-jährigen Wirt und einem Freund in Streit geraten, der dann eskalierte. Der Grund dafür ist bislang nicht bekannt.

