Pfefferspray-Angriff auf Busfahrer

Völlig unvermittelt sprüht ein Unbekannter in Schramberg einem Busfahrer Pfefferspray ins Gesicht und verschwindet. Nun wird er gesucht.

Die Polizei sucht nach dem Pfefferspray-Angreifer. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Ein bislang unbekannter Täter soll in Schramberg (Kreis Rottweil) einen 35 Jahre alten Busfahrer mit Pfefferspray angegriffen haben. Der Fahrer erlitt Reizungen und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach stieg der Unbekannte in den Bus und sprühte dem Fahrer unvermittelt das Pfefferspray ins Gesicht. Nach Angaben der Polizei floh er zu Fuß. Die Fahrt konnte später mit einem Ersatzfahrer fortgesetzt werden. Die Polizei sucht nach dem Täter.

