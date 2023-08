Aktuell Land

Pfadfinder-Zeltlager in Tuttlingen wegen Sturms geräumt

Wegen des Sturms am Donnerstag musste ein Pfadfinder-Zeltlager in Tuttlingen geräumt werden. Weil einige Zelte eingestürzt waren, wurde das Lager mit mehreren Betreuern und 24 Jugendlichen aus dem badischen Emmingen evakuiert, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Die Jugendlichen wurden über Nacht in einer Sporthalle untergebracht und am Freitag von ihren Eltern abgeholt.