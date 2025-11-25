Pedelec-Fahrer leblos aufgefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Pedelec-Fahrer ist am Morgen bei Berg (Kreis Ravensburg) leblos gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Mann neben einem Weg liegen sehen. Rettungskräfte stellten den Tod des 54-Jährigen fest.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann bereits am Montagabend oder in der Nacht von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gestürzt ist und sich mit seinem Rad mehrfach überschlagen hat. Der genaue Todeszeitpunkt war zunächst unklar, das Pedelec stark beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler nicht von einem Fremdverschulden aus. Die genaue Ursache für den Sturz und den Tod des Mannes sei Gegenstand der Ermittlungen.