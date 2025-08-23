Patient verursacht Feuer in Psychiatrie

Mit vier Fahrzeugen kam die Feuerwehr vor Ort. Gebraucht wurden die Einsatzkräfte nicht mehr. (Symbolbild)

Ein 43-jähriger Patient hat in einer Reutlinger Psychiatrie einen Brand ausgelöst. Im psychischen Ausnahmezustand soll der Mann dort seine Bettdecke angezündet haben, wie die Polizei mitteilte. Eine aufmerksame 50 Jahre alte Klinikmitarbeiterin griff schnell ein und löschte den Brand, bevor sich das Feuer ausbreiten und jemand verletzt werden konnte.

»Von einem Feuer geht immer eine Gefahr aus«, sagte ein Polizeisprecher. Das Klinikpersonal habe aber gut und schnell reagiert - und so verhindert, dass andere Menschen gefährdet wurden.

Laut der Mitteilung löste die Brandmeldeanlage der Klinik aus und Einsatzkräfte der Feuerwehr kamen mit vier Fahrzeugen angerückt. Tatsächlich einschreiten mussten sie demnach nicht mehr, das Feuer war bis dahin bereits gelöscht. Auch ein nennenswerter Sachschaden sei nicht entstanden.