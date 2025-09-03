Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Passant weist Taxifahrer auf brennendes Auto hin

Wegen eines technischen Defekts gerät ein Taxi in Brand. Das wachsame Auge eines Passanten verhindert Schlimmeres.

Der Taxifahrer und sein Fahrgast bleiben unverletzt. (Symbolbild) Foto: Paul Zinken/DPA
Gerade noch rechtzeitig haben in Mannheim ein Taxifahrer und ein Fahrgast das Auto verlassen können, ehe dieses kurz darauf komplett in Flammen stand. Das Taxi habe an einer Ampel gestanden, als ein Passant Rauch am Wagen bemerkte, teilte die Polizei mit. Er gab den Insassen einen Hinweis. Diese stiegen daraufhin aus und blieben so unverletzt. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt als Ursache für den Brand aus. Der Wagen brannte laut Polizei am Dienstag nahezu komplett aus. Auch Ampel und Straße seien beschädigt worden, hieß es.

