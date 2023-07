Aktuell Land

Para-WM: Fahnenträger Fischer holt überraschend Kugel-Gold

Fahnenträger Yannis Fischer hat dem Deutschen Behindertensportverband bei der Para-Weltmeisterschaft der Leichtathleten überraschend die zweite Goldmedaille beschert. Der 1,28 Meter große Kugelstoßer gewann in der Klasse der kleinsten Kleinwüchsigen die Konkurrenz mit 11,43 Metern. Bei den Paralympics im Vorjahr in Tokio hatte der 21-Jährige aus Singen, der das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier in Paris ins Stadion geführt hatte, noch Rang sechs belegt.