Paketbote soll in Weingarten zahlreiche Handys gestohlen haben

Ein Paketbote in Weingarten (Kreis Ravensburg) soll Handys im Wert von über 13.000 Euro gestohlen haben. Im Zustellbereich des 24-Jährigen habe seine Lieferfirma auffällig viele Sendungsverluste bei Apple- und Samsung-Geräten verzeichnet, sagte eine Polizeisprecherin.

Darum habe die Firma zunächst eigene, verdeckte Ermittlungen angestellt. Dazu, wie diese verdeckten Ermittlungen genau aussahen, machte die Sprecherin keine Angaben. Der Verdächtige sei schließlich auf frischer Tat beim Diebstahl eines Pakets erwischt worden. Die Firma holte den Angaben zufolge die Polizei dazu, die nun gegen den Mann ermittelt. Die Taten soll er seit August begangen haben.