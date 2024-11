Paket nach Auslieferung von anderem Boten gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Paketbote soll in Rheinfelden (Kreis Lörrach) ein Paket geklaut haben, das der Zusteller eines anderen Dienstes gerade ausgeliefert hat. Wie die Polizei mitteilte, soll der ursprüngliche Zusteller beobachtet haben, wie ein 41-Jähriger das vor einer Haustür abgestellte Paket in sein Fahrzeug lud und losfuhr.

Der Zeuge habe die Polizei gerufen und sei dem mutmaßlichen Dieb über mehrere Kilometer hinterhergefahren. In Lörrach nahmen die Beamten den Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls und Verletzung des Briefgeheimnisses ermittelt, erklärte ein Polizeisprecher. Was in dem Paket war, gab der Sprecher nicht an.