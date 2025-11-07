Paar um gesamtes sechsstelliges Ersparnis betrogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Ehepaar aus Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ist um sein ganzes Erspartes gebracht worden. Der sechsstellige Betrag sei durch einen Anlagebetrug verschwunden, wie die Polizei mitteilte.

Das Paar wollte das Geld für einen bevorstehenden Wohnungskauf ein Jahr lang anlegen. Dazu hätte es Anfang Oktober nach einem passenden Anbieter gesucht und sei auf eine betrügerische Seite gestoßen. Diese gab vor, eine ausländische Finanzierungsgesellschaft zu sein. Diese existierte allerdings bereits seit 2023 nicht mehr.

Die Geschädigten hätten ihr gesamtes Erspartes auf fünf niederländische Konten überwiesen. Zuvor erhielten sie von der vermeintlichen Investmentgesellschaft einen betrügerischen Hinweis, die neue Empfängerüberprüfung zu missachten, da die Konten angeblich nicht mit dem Namen des Paares verknüpft seien. Als sie dann das Geld einsehen wollten, hätten sie keinen Zugriff mehr auf die Konten gehabt.