Paar getötet: Polizei sucht Umgebung ab und befragt Nachbarn

Nach dem Gewaltverbrechen an einem Ehepaar in Schwaben ermittelt die Kripo weiter in alle Richtungen. Am Montag starteten die Ermittler eine Suchaktion in der Umgebung des Wohnhauses, mehr als 50 Beamte der Bereitschaftspolizei waren dafür zusätzlich zu den Kriminalbeamten im Einsatz. Am Abend war die Suche beendet, wie Polizeisprecher Holger Stabik sagte.

Die Ermittler schließen den Angaben nach nicht aus, dass der oder die Täter aus dem Bekanntenkreis stammen. Andererseits sei auch weiterhin möglich, dass ein Einbrecher den 70 Jahre alten Hausbesitzer und seine 55 Jahre alte Ehefrau in deren Wohnhaus in Markt Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) getötet hat, so Stabik. Ob in dem Haus etwas gestohlen wurde, war zunächst noch unklar.

Angehörige hatten die beiden Leichen am Samstagnachmittag entdeckt, nachdem sie das Paar zuvor nicht erreichen konnten und deshalb zu dem Einfamilienhaus gefahren waren. Die Kriminalpolizei in Neu-Ulm hat eine Ermittlungsgruppe gebildet, um die Tat aufzuklären. Wie genau das Ehepaar getötet wurde, gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Die Ermittlungen in der Umgebung des Tatortes hätten zwei Zielrichtungen, erläuterte Sprecher Stabik. »Einmal möchten wir nach möglichen Spuren und einer möglichen Tatwaffe suchen.« Dafür sei die nähere Umgebung des Hauses abgesucht worden. Zudem seien die Nachbarn der beiden Opfer befragt worden. Da ein Bach in der Nähe verlaufe, seien auch Taucher im Einsatz gewesen. Die Erkenntnisse müssten nun ausgewertet werden.

Ansonsten sei die Kriminalpolizei nun mit der Auswertung der in dem Haus sichergestellten Spuren beschäftigt, beispielsweise mit der Auswertung von Mobiltelefonen. An dem Gebäude wurden keine eindeutigen Einbruchsspuren entdeckt. Die Ermittler schließen trotzdem nicht aus, dass ein Unbekannter eingedrungen ist.

