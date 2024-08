Ortsschild im Main-Tauber-Kreis gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem zu Beginn des Jahres Täter nach einer Serie von Ortsschild-Diebstählen in Göppingen gefasst wurden, ist nun im Main-Tauber-Kreis ein Schild entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen drei noch unbekannte Täter frühmorgens das Ortsschild der Gemeinde Großrinderfeld am Ortsausgang abmontiert und in einen Pkw geladen haben. Dabei habe sie ein Zeuge gesehen. Dann sollen sie in Richtung Ortsmitte geflüchtet sein.

Die Polizei schätzt den bei dem Diebstahl entstandenen Schaden auf 300 Euro. Die Ermittlungen dauern an.