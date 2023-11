Aktuell Land

Opfer von zwei Schüssen getroffen, Lehrerin verletzt

Der 15-Jährige, der in einer Offenburger Schule getötet wurde, ist von zwei Schüssen getroffen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Am Donnerstag - wenige Stunden nach der Tat - war von mindestens einem Schuss die Rede gewesen. Tatverdächtig ist ein 15 Jahre alter Mitschüler des Opfers.