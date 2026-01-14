Opfer nach Messerangriff in Ulm in kritischem Zustand

Der mutmaßliche Täter wurde auf der Flucht festgenommen und von der Polizei angeschossen.

Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Ulm ist nach Polizeiangaben ein Mitarbeiter eines Elektronikmarktes lebensgefährlich verletzt worden. Der 25 Jahre alte Mann befinde sich in intensivmedizinischer Behandlung und sei in einem kritischen Zustand, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Ein 22 Jahre alter Mitarbeiter wurde laut Polizei bei dem Angriff leicht verletzt. Der 29 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde nach dem Verlassen des Geschäfts durch Polizeischüsse verletzt. Er wurde den Angaben zufolge schwer verletzt und liegt ebenfalls auf einer Intensivstation.

Das Motiv des Eritreers sei derzeit noch unklar. Der Mann sei bereits in der Vergangenheit wegen Gewaltdelikten aufgefallen und habe bis Dezember eine Haftstrafe verbüßt, teilten die Ermittler mit. (dpa)