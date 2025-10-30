Opfer nach Messerangriff auf Parkplatz außer Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Messerangriff auf einem Supermarktparkplatz in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) sind die beiden 21-jährigen Opfer außer Lebensgefahr. Die vier Tatverdächtigen im Alter von 17 bis 21 Jahren befinden sich in Haft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen die Syrer und Türken wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Sie sollen ihre Opfer am Dienstag mit Messerstichen lebensbedrohlich verletzt haben. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben. Ein Zeuge kam den Opfern zu Hilfe, woraufhin die Verdächtigen mit einer Regionalbahn flüchteten.

Der Zeuge folgte dem Zug mit seinem Auto und konnte so der Polizei wertvolle Hinweise zum Aufenthalt der mutmaßlichen Täter liefern. Einer der Verdächtigen wurde zu Hause festgenommen, drei weitere im Stadtgebiet von Wertheim.