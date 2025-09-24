Opa stirbt bei Rettungsversuch von Spielzeugboot

Der Senior kann nicht mehr wiederbelebt werden und stirbt am Unglücksort. (Symbolbild)

Beim Versuch das defekte Spielzeugboot seines fünfjährigen Enkels aus dem Starnberger See in Bayern zu bergen, ist ein Senior ums Leben gekommen. Der aus Baden-Württemberg stammende Mann sei am Dienstag an einem Steg in Feldafing ins Wasser gestiegen, aber nicht mehr zurückgekommen, teilte die Polizei mit.

Zeugen versuchten Mann zu retten

Kurze Zeit später sahen Zeugen den leblosen Körper des Mannes im Wasser treiben und brachten ihn ans Ufer. Doch für den 72-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Er habe nicht mehr wiederbelebt werden können, hieß es.

Der fünfjährige Junge sei derweil von den Zeugen und dem Rettungsdienst betreut worden. Die Ermittler gehen von einem Unglücksfall aus. Anhaltspunkte für eine Beteiligung Dritter liege nicht vor, so die Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache des Mannes.