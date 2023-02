Aktuell Land

Olschowski macht sich stark für Dienstleistungszentrum

Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) hat sich für ein Dienstleistungszentrum am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) eingesetzt. Das Zentrum soll Universitäten und Hochschulen beim Thema barrierefreie Lehrmaterialien beraten. Es herrsche großer Bedarf, sagte Olschowski am Montag bei ihrem Antrittsbesuch am KIT. Es gebe inzwischen sehr viele Anfragen von Hochschulen aus dem ganzen Südwesten, erklärte Rainer Stiefelhagen, Professor für Assistenzsysteme für sehgeschädigte Studierende am Zentrum für digitale Barrierefreiheit und Assistive Systeme.