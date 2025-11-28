Oldtimer im Kreis Tuttlingen zerstört – 200.000 Euro Schaden nach Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand einer Scheune in Aldingen (Kreis Tuttlingen) sind mehrere teure Oldtimer und Motorräder in Flammen aufgegangen. Die Scheune und die Fahrzeuge sind vollständig zerstört worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch ein angrenzender, leerstehender Neubau wurde an Fassade und Fenstern in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wurde auf 200.000 Euro geschätzt.

Was den Brand auslöste, blieb vorerst unklar. Man ermittele in alle Richtungen, sagte der Sprecher. In der Nacht hatte ein Passant Rauch bemerkt und den Notruf alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Zur Sicherheit wurde auch ein in der Nähe befindliches Mehrfamilienhaus geräumt. Verletzt wurde niemand.