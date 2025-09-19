Oktoberfest-Besuche: Kompany vertraut den Bayern-Profis

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Samstag beginnt in München das 190. Oktoberfest. Und Trainer Vincent Kompany hält nichts von besonderen Verhaltensregeln, die er den Fußball-Profis des FC Bayern für Wiesn-Besuche auferlegen könnte. »Ich habe Vertrauen. Die Spieler sind keine Kinder. Sie wissen, was richtig und was falsch ist. Und wenn etwas passiert, dann lösen wir das zusammen«, sagte Kompany vor dem weltgrößten Volksfest, das bis zum 5. Oktober dauert.

Vier Spiele bestreitet der deutsche Rekordmeister zur Wiesn-Zeit, davon aber nur eines daheim. Am Schlusstag, einen Tag nach dem Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt, ist der offizielle Wiesn-Besuch der Mannschaft geplant.

»Es gibt ein besonderes Gefühl in München in dieser Zeit, das spüren wir alle«, sagte Kompany: »Aber wir müssen auch in dieser Zeit unser Leben normal leben, damit wir immer die Leistungen bringen. Der Fokus liegt auf unseren Spielen.«

An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky), wenn in den Festzelten auf der Münchner Theresienwiese das erste Bier fließt, gastieren die Bayern-Profis bei der TSG Hoffenheim. Zum Wiesn-Start soll es dann in Sinsheim den siebten Sieg im siebten Pflichtspiel der Saison geben.