Oktober verabschiedet sich mit milden 19 Grad

Zum Monatsende zeigt sich der Oktober in Baden-Württemberg noch einmal von seiner milden Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ein herbstliches Wechselspiel aus Sonne, Nebel und Wolken - erst zum Wochenende hin wird es nasser. »Noch ist aber kein Winterwetter in Sicht«, sagte ein DWD-Meteorologe.

Am Freitag startet der Tag vielerorts mit Nebel- und Hochnebel - besonders in Oberschwaben, Ulm und am Bodensee könnten sich die Nebelfelder länger halten. Am Nachmittag ziehen dann von Westen her vermehrt Wolken auf. Die Temperaturen erreichen im äußersten Südwesten bis zu 19 Grad. Laut DWD bleibt es dabei trocken und windschwach – ideales Wetter für einen letzten goldenen Oktobertag.

Am Wochenende wird es ungemütlicher

Am Samstag ist es zunächst aufgelockert bewölkt, später verdichtet sich die Bewölkung, am Nachmittag folgt Regen – besonders in der Westhälfte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und knapp über 20 Grad. In der Nacht auf Sonntag fällt verbreitet und teils kräftiger Regen.

Der Sonntag bringt laut Prognose viele Wolken und weiteren Regen, örtlich auch länger anhaltend. Mit Höchstwerten zwischen 10 und 16 Grad wird es spürbar kühler.