Ohne Stiller in Rom? VfB-Coach Hoeneß gibt Update

Voller Fokus: Für Sebastian Hoeneß und den VfB Stuttgart geht es in Rom um wichtige Punkte. (Archivbild)

Im extrem wichtigen Europa-League-Spiel bei AS Rom droht dem VfB Stuttgart der Ausfall von Leistungsträger Angelo Stiller. Hinter dem Einsatz des Führungsspielers (24) stehe »ein großes Fragezeichen«, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß in Rom. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mittelfeldspieler am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) zum Einsatz komme, sei »eher gering«. Stiller habe am Tag vor dem Spiel nicht mit dem Team trainiert.

Am Sonntag beim 1:1 gegen Union Berlin war Stiller mit Leistenbeschwerden ausgewechselt worden. Er werde weiter behandelt und untersucht. »Angelo möchte auf jeden Fall spielen und wenn es eine Chance gibt, werden wir sie ergreifen«, erklärte Hoeneß.

Hoeneß rechnet notwendige Punktzahl vor

Sportlich geht es für den DFB-Pokalsieger um wichtige Punkte im Kampf um den erhofften direkten Achtelfinaleinzug. »Wir müssen davon ausgehen, dass wir vier Punkte brauchen«, prognostizierte der VfB-Coach. Der 43-Jährige stellt sich auf ein »hitziges und intensives Spiel« ein.

Hoeneß empfindet Auftritt in Rom als besonderes Spiel

Punktgleich stehen beide Clubs vor dem vorletzten Spieltag knapp unter dem Strich (je zwölf Punkte). Der Gegner sei »bestückt mit individueller Qualität«, so Hoeneß. AS Rom sei für ihn »eine der besten Mannschaften in der Europa League«, der Auftritt in der italienischen Hauptstadt ein sportliches Highlight: »Es ist etwas Schönes, was wir erleben dürfen.« Zum Abschluss der Ligaphase trifft der VfB am Donnerstag nächste Woche daheim auf Young Boys Bern aus der Schweiz.

Nicht im Kader für die Partie in Rom ist Bilal El Khannouss. Der Spielmacher, der gerade mit Marokko Vize-Afrikameister geworden ist, fehlt gelbgesperrt und soll Richtung Wochenende in Stuttgart zum Team stoßen. Zurück im Europapokal-Aufgebot ist Mittelstürmer Ermedin Demirovic. Während seiner Verletzungspause war Nikolas Nartey für ihn nominiert worden, der Mittelfeldspieler ist nun nicht mehr spielberechtigt.