Ohne Amiri, Kohr und Zentner: Mainz zu Gast in Freiburg

Der FSV Mainz 05 bekommt es auswärts mit dem SC Freiburg zu tun. Beim Versuch, den zweiten Sieg in der Bundesliga-Saison einzufahren, fehlen mehrere Stammkräfte.

CS Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05
Mainz-Trainer Bo Henriksen muss beim SC Freiburg definitiv auf Dominik Kohr und Nadiem Amiri verzichten. Foto: Constantin Stefan/DPA
Mainz-Trainer Bo Henriksen muss beim SC Freiburg definitiv auf Dominik Kohr und Nadiem Amiri verzichten.
Foto: Constantin Stefan/DPA

Ohne die gesperrten Dominik Kohr und Nadiem Amiri will der FSV Mainz 05 am zwölften Spieltag der Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg holen. Die Rheinhessen sind zum Abschluss des Wochenendes am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) im Duell der Europapokal-Teilnehmer beim SC Freiburg gefordert.

Außer auf die beiden Leistungsträger Kohr und Amiri muss Mainz-Coach Bo Henriksen wohl auf Stammkeeper Robin Zentner verzichten. Der 31-Jährige hat beim 0:1 in der Conference League gegen den rumänischen Club Universitatea Craiova eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten und fällt vorerst aus. Als Zentner-Ersatz steht Lasse Rieß bereit.

