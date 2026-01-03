Offener Haftbefehl: Polizei nimmt Mann nach SEK-Einsatz fest

Bitte aktivieren Sie Javascript

Polizisten haben in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) einen Mann festgenommen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, lag gegen den Festgenommenen ein Haftbefehl vor. Zuerst hatte die »Rhein-Neckar-Zeitung« berichtet.

Die Polizei vermutete den Mann am Freitag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Den Angaben zufolge gab es Hinweise darauf, dass er bewaffnet sein und sich der Festnahme widersetzen könnte. Deshalb wurde das Spezialeinsatzkommando (SEK) dazugerufen. Im Haus fanden die Polizisten den Mann zunächst nicht. Erst später am Abend nahmen sie den Mann fest. Weitere Details gab es bisher nicht.