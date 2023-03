Aktuell Land

Offenburger OB beklagt Anfeindungen vor AfD-Parteitag

Der Offenburger Oberbürgermeister Marco Steffens hat unmittelbar vor Beginn des AfD-Landesparteitags Anfeindungen beklagt. Es gebe in den sozialen Netzwerken Diffamierungen gegen Mitarbeiter der Stadtverwaltung und ihn selbst, sagte der CDU-Politiker am Freitag in der örtlichen Gedenkstätte »Der Salmen«, wie die Stadt mitteilte.