Oberleitungsstörung: Stuttgarter Straßenbahn betroffen

Ein Fahrleitungsschaden legt Teile des Stuttgarter Stadtbahnsystems lahm. Wo es zu Ausfällen kommt und welche Alternativen es für Fahrgäste gibt.

Derzeit kommt es Störungen im Stadtbahnsystem. (Symbolbild) Foto: Helena Dolderer/DPA
Ein Oberleitungsschaden führt derzeit zu Ausfällen auf der Talquerlinie in Stuttgart. Die Strecke zwischen Degerloch und Pragfriedhof ist betroffen, wie eine Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) mitteilte. 

Ein Busersatzverkehr in der Stadtmitte sei eingerichtet, teilte sie der dpa mit. Fahrgästen empfiehlt die Sprecherin, auf den Bus- und Taxiersatzverkehr oder den Ersatzverkehr der S-Bahn umzusteigen. Die Dauer der Störung ist nach Angaben der SSB noch unklar. Auch die Ursache ist nicht bekannt.

