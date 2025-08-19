Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Oberleitung repariert: Stuttgarter Stadtbahnen fahren wieder

Ein Schaden an der Oberleitung legt Teile des Stuttgarter Stadtbahnsystems lahm. Nun werden die Hintergründe untersucht.

Derzeit kommt es Störungen im Stadtbahnsystem. (Symbolbild) Foto: Helena Dolderer/DPA
Nach der Reparatur der Oberleitung fahren alle Stuttgarter Straßenbahnen wieder nach Plan. Am Morgen waren die Bahnen auf der Strecke zwischen Degerloch und Pragfriedhof ausgefallen, wie die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) mitteilten.

Wie es zu dem Schaden an der Oberleitung kommen konnte, war zunächst unklar. Nach Beendigung der Reparaturarbeiten werde nun mit der Untersuchung begonnen, so eine Sprecherin der SSB. Für die Fahrgäste gab es einen Ersatzverkehr mit Bussen.

