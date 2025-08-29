Obduktion mit erstem Ergebnis: Kofferleiche von Filderstadt war eine Frau

Bitte aktivieren Sie Javascript

FILDERSTADT. Nach dem rätselhaften Fund einer Leiche in einem Koffer ist die Polizei in Reutlingen bei ihren Ermittlungen einen kleinen Schritt weiter. Die Obduktion habe ergeben, dass es sich bei dem stark verwesten und zum Teil bereits skelettierten Leichnam um eine Frau handele, teilte die Staatsanwaltschaft in Stuttgart mit. Keine Antwort konnten die Rechtsmediziner dagegen auf die Frage nach der Todesursache geben.

Nach einem Hinweis hatten Bauhof-Mitarbeiter den Koffer mit dem grausigen Inhalt am Donnerstag am Stadtrand von Filderstadt (Kreis Esslingen) gefunden. Die 44-köpfige Sonderkommission »Trolley« ermittle auf Hochtouren, teilte die Polizei mit. Es seien bereits erste Hinweise eingegangen.

Die Polizei bittet weiter um Hinweise und fragt: Wer hat in Bonlanden, in dem Wohngebiet am nördlichen Ortsrand, in den vergangenen Wochen verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem ist eine Person aufgefallen, die in letzter Zeit in diesem Bereich mit einem Koffer unterwegs war?

Wem sind in den vergangenen Wochen verdächtige Fahrzeuge in dem Wohngebiet zwischen der Bonländer Hauptstraße und der Ringstraße aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei rund um die Uhr unter Telefon 0711/3990-660 entgegen. Die Sonderkommission ist auch per E-Mail unter esslingen.kd.soko-hinweis@polizei.bwl.de zu erreichen. (GEA/dpa)