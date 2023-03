Aktuell Land

Obduktion bestätigt: Vater von Fußballprofi ist tot

Der vermisste Vater des Magdeburger Fußballprofis Kai Brünker ist tot. Bei der im Fluss Brigach in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) entdeckten Leiche handele es sich um den 61-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Konstanz. Spaziergänger hatten den Toten am Donnerstag gefunden. Nach einem vorläufigen Obduktionsergebnis sei der Mann ohne Fremdeinwirkung ums Leben gekommen. »Wir gehen von einem Unglücksfall aus«, sagte der Sprecher. Zuvor hatte der »Südkurier« darüber berichtet.