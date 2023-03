Aktuell Land

Nur Dienst wie am Wochenende: Ärzte im Warnstreik

In Baden-Württemberg hat ein Ärzte-Warnstreik begonnen - an vielen kommunalen Kliniken im Südwesten müssen sich deshalb Patientinnen und Patienten auf Einschränkungen einstellen. Vielerorts gibt es nur Dienste wie am Wochenende. Wie der Marburger Bund am Donnerstagmorgen mitteilte, machten sich über 1000 Ärztinnen und Ärzte aus Baden-Württemberg auf den Weg nach München zu einer zentralen Kundgebung. Etwa 80 kommunale Krankenhäuser in Baden-Württemberg seien vom Warnstreik betroffen. Die Versorgung von Notfällen sei in den Krankenhäusern aber durch Notdienstvereinbarungen sichergestellt, betonte ein Sprecher.