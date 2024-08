Notsituation in Gondelsheim - Fluss tritt über Ufer

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Gemeinde Gondelsheim (Landkreis Karlsruhe) ist die Saalbach nach Auskunft der Polizei an einigen Stellen über die Ufer gelaufen. Nach erster Einschätzung der Feuerwehr seien zunächst keine Evakuierungsmaßnahmen nötig, sagte ein Polizeisprecher. Menschen, die in Fahrzeugen vom Wasser umgeben waren, hätten sich gemeldet. Über Verletzte war nach ersten Informationen nichts bekannt.

Im sozialen Netzwerk Facebook informierte die Gemeinde, im ganzen Ort herrsche eine Notsituation. Menschen sollten - wenn möglich - Freunde und Nachbarn unterstützen. »Auch werden nach dem Regen viele helfenden Hände und auch Pumpen etc. benötigt.«

Die Feuerwehr Gondelsheim schrieb auf Facebook zum Hochwasser: »Aktuell haben wir sehr viele Meldungen, welche wir priorisieren und abarbeiten.« Es könne länger dauern.