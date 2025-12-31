Notlandung nach Defekt - Pilot landet auf Feld

Bitte aktivieren Sie Javascript

Während eines Navigationswettbewerbs ist ein Pilot mit seinem Ultraleichtflugzeug in Kreis Ravensburg notgelandet - und hat überlebt. Der Motor des Flugzeuges habe während des Flugs wegen eines technischen Defekts ausgesetzt, teilte die Polizei mit. Kurzerhand entschied sich der 58-Jährige zur Notlandung. Er landete die Maschine auf einem eingefrorenen Feld bei Bad Wurzach und ließ es über mehrere hundert Meter ausrollen.

Ohne größere Schäden sei das Fahrzeug zum Stehen gekommen, hieß es. Der Pilot sowie sein 80 Jahre alter Passagier blieben unversehrt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde von der Polizei über den Vorfall informiert. Es wird ermittelt - unter anderem zur genauen Ursache.