Niedernhall nach tödlichem Streit auf Parkplatz schockiert

Ein junger Mann soll im Norden Baden-Württembergs einen Zwölfjährigen mit dem Auto angefahren und getötet haben.

Nach dem tödlichen Streit auf einem Supermarkt-Parkplatz im Nordosten Baden-Württembergs zeigt sich die kleine Gemeinde Niedernhall schockiert. »Wir sind tief betroffen und fassungslos«, sagte Achim Beck, der Bürgermeister der etwas mehr als 4.000 Einwohner zählenden Kommune. »Wir können das gar nicht fassen und sind auch ratlos.«

Am Donnerstagabend soll ein 12 Jahre alter Junge nach einem Streit auf dem Parkplatz von einem 18-Jährigen mit dem Auto verfolgt und überfahren worden sein. Der Junge starb noch an Ort und Stelle. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen Täter Totschlag vor.