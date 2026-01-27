Niedernhall: Kind auf Parkplatz totgefahren - Anklage wegen Mordes

Bitte aktivieren Sie Javascript

HEILBRONN. Nach dem Tod eines angefahrenen Zwölfjährigen in Niedernhall (Hohenlohekreis) hat die Staatsanwaltschaft den tatverdächtigen Autofahrer unter anderem wegen Mordes angeklagt. Der Beschuldigte mache gegenüber der Polizei weiterhin von seinem Schweigerecht Gebrauch, teilte eine Sprecherin der Behörde mit.

Die Jugendkammer am Landgericht Heilbronn muss nun entscheiden, ob sie die Anklage zulässt und einen Prozess ansetzt.

Vorfall ging Streit voraus

Ein damals 18-Jähriger soll den Jungen am 11. September auf dem Parkplatz eines Supermarkts nach einem Streit absichtlich angefahren haben. Der Mann hatte das Kind nach damaligen Angaben mit dem Auto verfolgt. Der Zwölfjährige starb noch vor Ort. Der Verdächtige kam in Untersuchungshaft.

Zu den Hintergründen des Streits machte die Sprecherin der Heilbronner Staatsanwaltschaft keine Angaben. Die Behörde wirft dem Beschuldigten auch vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. (dpa)