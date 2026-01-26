Neuschnee - So ist die Situation am Flughafen Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die starken Schneefälle im Raum Stuttgart haben am Flughafen der Landeshauptstadt für wenig Einschränkungen gesorgt. Seit Betriebsstart um 6.00 Uhr morgens seien fünf Flüge mit etwa 10 bis 15 Minuten leicht verspätet gewesen, sagte eine Sprecherin. Ein Zubringerflug nach Frankfurt sei gestrichen worden. Am Sonntagabend wurde der Sprecherin zufolge die Landebahn zweimal kurzzeitig gesperrt, um den Schnee zu räumen. Größere Verzögerungen habe es nicht gegeben.

Die Sprecherin des Flughafens ging davon aus, dass im Laufe des Tages wegen des Wetters voraussichtlich keine weiteren Verspätungen dazukommen dürften. Für den Montag waren 150 Starts und Landungen am größten Flughafen in Baden-Württemberg geplant.