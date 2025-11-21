Neunter Platzverweis: Kohr stellt unrühmlichen Rekord auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Abwehrspieler Dominik Kohr vom FSV Mainz 05 hat mit seiner Roten Karte beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim einen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Der 31 Jahre alte Fußballer übertraf mit seinem insgesamt neunten Platzverweis Jens Nowotny (früher unter anderem Bayer Leverkusen) und Luiz Gustavo (unter anderem Bayern München).

»Ganz klar Rote Karte«

Kohr, der für seine mitunter rüde Spielweise schon öfter kritisiert worden war, sah in der 88. Minute nach einem heftigen Foul an Max Moerstedt die Rote Karte von Schiedsrichter Sascha Stegemann. Der TSG-Stürmer konnte danach weiterspielen.

»Ganz klar Rote Karte«, sagte der Mainzer Kapitän Nadiem Amiri nach dem Abpfiff beim übertragenden Sender Sky über seinen Mitspieler. »Die Szene von Dome war nicht so schlau von ihm.«