Neun Verletzte bei Auseinandersetzung in Disco

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in Ludwigshafen sind neun Menschen leicht verletzt worden. Darunter sei auch eine 18 Jahre alte Frau aus Mannheim, teilte die Polizei mit.

Demnach sei es am frühen Samstagmorgen erst zu verbalem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen. »Als sich weitere Personen in die Situation einmischten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung«, hieß es. Auch Menschen, die die Situation schlichten wollten, seien angegriffen und verletzt worden. Alle Beteiligten seien alkoholisiert gewesen, schrieb die Polizei. Sie bekamen alle einen Platzverweis.