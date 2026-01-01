Neujahr mit Böen und Glätte - Winterwetter im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wer an Neujahr einen Spaziergang plant, sollte sich warm einpacken - und in höheren Lagen lieber auf eine windgeschützte Strecke setzen. Denn laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steht Baden-Württemberg ein teils stürmischer Jahresbeginn bevor, vor allem im Schwarzwald. Es bleibt meist trocken, doch kräftiger Wind und frostige Temperaturen prägen den Tag.

Stürmische Böen auf Schwarzwaldgipfeln

Der Vorhersage zufolge ist es heute vor allem im Norden des Landes stark bewölkt. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen minus 1 Grad und plus 4 Grad. Besonders in höheren Lagen - etwa auf den Gipfeln des Schwarzwalds - müsse mit schweren Sturmböen gerechnet werden.

In der Nacht zum Freitag zieht laut DWD von Norden her zunehmend Bewölkung auf, begleitet von leichtem Schneefall. Mit glatten Straßen sei zu rechnen. Nur in Oberschwaben soll es zunächst noch trocken bleiben. Die Temperaturen sinken voraussichtlich auf Werte zwischen plus 2 und minus 5 Grad. Der Südwestwind bleibe auch nachts stark bis stürmisch, im Schwarzwald sei weiter mit teils schweren Sturmböen zu rechnen.

Schauer am Freitag - Schnee auch in tiefen Lagen möglich

Am Freitag bleibt es den Angaben nach wechselhaft. Immer wieder können Schnee- oder Schneeregenschauer durch das Land ziehen. Dabei werde es vielerorts glatt. Die Tageshöchstwerte liegen demzufolge bei minus 2 Grad im Hochschwarzwald und bis plus 4 Grad in tiefer gelegenen Regionen. Der Wind bleibe weiterhin ein Thema: Südwestliche Böen erreichten stürmisches Niveau, im Bergland seien schwere Sturmböen zu erwarten.

Auch der Samstag dürfte sich winterlich präsentieren. Die Temperaturen steigen wohl kaum über den Gefrierpunkt: Die Fachleute erwarten Höchstwerte zwischen minus 4 Grad im Bergland und plus 3 Grad in der Kurpfalz. Vereinzelt seien Schneeschauer möglich. Der Wind wehe weiterhin mäßig bis stark, vor allem im Bergland bleibe es stürmisch. In der Nacht zum Sonntag kühlt es sich laut der Prognose stark ab: bei Tiefstwerten bis minus 10 Grad.